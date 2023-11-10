تأهب أمني في لندن قبيل انطلاق أكبر الاحتجاجات على الإطلاق بتاريخ بريطانيا

يتوقع منظمو المسيرة المؤيدة لفلسطين المقرر تنظيمها في العاصمة البريطانية لندن أن "مئات الآلاف" من الأشخاص سيشاركون في ما يقولون إنه سيكون أحد أكبر أيام الاحتجاجات الجماهيرية في بريطانيا بعد الخلاف حول ما إذا كان سيتم حظر الحدث.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن الفلسطيني، أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات، إنه فهم أن الناس سيسافرون من جميع أنحاء المملكة المتحدة للمشاركة في مسيرة غدًا السبت من بارك لين باتجاه السفارة الأمريكية في جنوب غرب لندن.

وعلى خشبة المسرح التي أقيمت بالقرب من المكان الذي يتحول فيه شارع ناين إلمز إلى طريق باترسي بارك، سيتم إلقاء الخطابات من قبل زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، والممثلين جولييت ستيفنسون وماكسين بيك، وسفير فلسطين لدي بريطانيا، حسام زملط، وآخرين. .

وقال جمال: "نعتقد أن الأمر سيكون ضخماً".

ليس هناك شك بين كبار الضباط في أنه ستكون هناك بؤر التوتر في أوقات مختلفة حتى غدًا السبت، مع مخاوف بشأن خطر انشقاق الجماعات عن المسيرة الرئيسية لإثارة المشاكل، أو أن الجماعات اليمينية المتطرفة قد تسعى إلى استغلال المناسبة.

وأطلق مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، نظام المساعدة المتبادلة الذي بموجبه يتم استدعاء 1000 ضابط من خارج لندن، وتم إلغاء إجازات وحدات النظام العام وأقسام الاستجابة الأخرى في متروبوليتان.

وقال رولي إنه يراقب عن كثب أي معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى وجود أسباب جديدة لطلب أمر حظر من وزير الداخلية بموجب المادة 13 من قانون النظام العام لعام 1986.

كما هو الحال مع الاحتجاجات السابقة المماثلة، سيكون للمسيرة شروط مفروضة عليها بموجب المادة 12 من القانون، مما يعني أن أي متظاهر ينحرف عن المسار المتفق عليه من هايد بارك قد يكون عرضة لغرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني.