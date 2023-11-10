جامعة حلوان في أسبوع| قرارات مهمة ..معايير خاصة بضمان الجودة بجميع الكليات

رئيس جامعة حلوان:

ضرورة تطوير المعامل التعليمية بكلية التربية لتدريب الطلاب لتحقيق جودة التعليم

نسعي للانتهاء من موافقات الجامعة التكنولوجية والعمل على تشغيلها العام القادم

نلتزم بالمضي قدماً نحو مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بكلية التربية الفنية بالجامعة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد قنديل على أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات وإدارات الجامعة.

كما التقى الدكتور السيد قنديل بقيادات الكلية، مؤكدًا على ضرورة تطوير المعامل التعليمية لتدريب الطلاب لتحقيق جودة التعليم. وأشار إلى أن جودة التعليم تتحقق من خلال تدريب الطلاب والتطوير للمادة التعليمية، وجودة الأستاذ من خلال اتاحة فرصة للسفر للخارج للاطلاع على الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى جودة المنشأة.

ودعا الدكتور قنديل إلى التفكير بشكل إبداعي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن كلية التربية الفنية من الكليات الرائدة التي تؤكد على فلسفة الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات فريدة.

وفي منتصف الأسبوع اجتمع مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية. وطلب رئيس الجامعة بعمل بيان رسمي بتأييد مجلس الجامعة وتفويض رسمي باسم المجلس لفخامة الرئيس.

وفي الجلسة الاستهلالية للمجلس شكر رئيس الجامعة جميع العمداء على تحملهم لمعاناة إدخال البيانات، لمواكبة التحول الرقمي كما توجه بالشكر لكلية التربية الفنية على التطوير والنهضة التي شهدتها الكلية بما أدت إلى زيادة عدد الوافدين بالكلية حيث تضم هذا العام ٤٠٠ وافد كويتى.

وتحدث الدكتور السيد قنديل عن خطة تطوير المدينة الجامعية بالمطرية ومبني الألف مسكن، وجارى استكمال عمليات تطوير المدينة بالمطرية لتقديم خدمة مميزة لأبنائنا الطلاب، كما حث على ضرورة انتهاء تطوير الكليات لمواكبة جودة التعليم.

كما أعلن رئيس جامعة حلوان، عن تغيير مسمى التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، واكد على ان الجامعة من اول الجامعات التى اشتغلت مع القطاع الرياضي لتغيير المسمى الى علوم الرياضة مواكبة مع التطورات العالمية.

كما أوضح أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة لإنشاء ( سوفت وير) مطور باحدث الامكانيات يتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك، كما تحدث عن سعى الجامعة للانتهاء من موافقات الجامعة التكنولوجية والعمل على تشغيلها العام القادم، موجها الشكر لكليتي التربية والتكنولوجيا والتعليم بإنشاء ١٥ برنامج تكنولوجي غير نمطى وهذا يؤكد على هوية جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية وهذا ايضا يساعد على تعظيم مواردنا.

وفي الختام الجلسة الاستهلالية، قدم الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحاسب العلمى تقريرا مفصلا عن التحول الرقمي، كما قدم الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقريرًا عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني.



وفي نهاية الأسبوع نظم فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد القاضي، عميد الكلية.

جاء الملتقى تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء"، بمشاركة

نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذا اللقاء لبحث سبل دعم التنمية الشاملة في صعيد مصر وسيناء، مشيرا إلى النهضة التنموية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

كما حث الدكتور قنديل الأسر على غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الأبناء، ودعا الطلاب إلى المحافظة على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا دعم مجلس الجامعة والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى اتخاذ أى قرار للحفاظ على أمن مصر القومى، حيث انه لن تحدث أي تنمية إلا بوجود استقرار حقيقى.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا "إننا في جامعة حلوان نلتزم بالمضي قدماً نحو مزيد من التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الجامعات كرافد أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

ومن جانبه، دعا الدكتور خالد القاضي، الحضور للوقوف دقيقه حداد على أرواح شهدائنا في فلسطين، وخلال كلمته تحدث عن أهمية هذا الملتقى الذي جاء بعد تاريخ حافل بالملتقيات على مدار أثنى عشرة عاما تناولت قضايا هامه على المستوى المحلى أو الإقليمى، واستعرض محاور الملتقى والتي تتناول دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى اننا نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات هامة وآليات لتفعيلها أمام القيادة السياسية تؤخذ بعين الاعتبار في تنفيد خطة التنمية الشاملة ٢٠٢٣-٢٠٣٠.

ثم ارسل برقيه للسيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه " اننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسيه ونقول لسيادته اننا لن نقول لسيادتكم " اذهب انت وربك فقاتلا ونحن هنا قاعدون" كما قال بنوا اسرائيل لنبيهم سيدنا موسى لكن نقول لسيادتكم "اذهب انت وربك فقاتلا ونحن معكم مقاتلون"