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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب كريم السادات يشيد بتوجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب

ثمن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب،  قرار حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، بالتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.


وأضاف السادات في بيان له، بان هذا القرار ليس جديدا على حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي دائما ما يضرب أروع الأمثلة في الانسانية سواء الداخل او الخارج، مؤكدا بأن حملة الرئيس تلقى تفاعلا كبيرا من معظم جموع المصريين.

واوضح بأن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها، وتبذل جهود عديدة لوقف الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على اتخاذ ما يراه من قررات تؤكد  تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء.


واشاد السادات بكلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيده على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات.
 

القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي الجمعيات الأهلية الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني

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