لاعب الزمالك السابق لـ العامري فاروق: ربنا يشفيك ويعافيك

وجه أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الدنيا فعلا ملهاش لازمة ربنا يشفيك ويعافيك يارب وتقوم بالسلامة أرجو الدعاء"

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر الخميس. ".

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.