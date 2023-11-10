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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير هشام بدر: دعم 162 مشروعا ذكيا للتفاعل مع المؤسسات المالية للاستثمار

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية لـ المشروعات الذكية الخضراء، إنه شهد بالأمس تتويج النسخة الثانية من المبادرة.


وأضاف السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم طرح مسابقة لأي شخص لديه حلول لتحويل التحدي المناخي إلى فرصة اقتصادية يربح منها أموالا.

وأشار السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، إلى أنه تقدم خلال العام الماضي، 6300 مشروع في 6 فئات، وتم اختيار 162 مشروعا في النهائيات، ثم اختيار 18 مشروعا منها في “كوب 27” العام الماضي.

وأوضح أن العام الحالي شهد تجاوبا كبيرا، وتلقينا 5600 مشروعا، تم تدريبهم، وأدخلنا شراكات استراتيجية مع الجامعات، ومراكز الشباب والرياضة، ووزارة التضامن؛ لحث الجمعيات الأهلية على التقدم بمشروعاتها، وكذلك البنوك.

السفير هشام بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء التحدي المناخي مراكز الشباب والرياضة المشروعات الخضراء

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