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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس و درجات الحرارة  المتوقعة خلال الفترة من السبت 11 نوفمبر الي الاربعاء 16 نوفمبر 2023

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد عن انخفاض في درجات الحرارة منذ أمس الخميس، وتستمر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان رسمي يوضح حالة الطقس خلال الــ 6 أيام المقبلة اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، وأشارت إلى نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى الجنوب.

شبورة مائية

ووجهت هيئة الأرصاد عددا من النصائح لقائدي المركبات تحذيرا من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.
 

هيئة الأرصاد

 

وعن حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج على المتوسط من 1,5 :1 متر، أما بالنسبة للبحر الأحمر فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 0,5 :1 متر.
 

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة العظمى 28، الصغرى 21

العاصمة الإدارية العظمى 29، الصغرى 20

الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 18

العلمين الجديدة العظمى 24، والصغرى 18

مطروح العظمى 25، الصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 32، الصغرى 23

الغردقة العظمى 35،  الصغرى 27

أسيوط العظمى 32، الصغرى 17

سوهاج العظمى 33، الصغرى 18

قنا العظمى 35، الصغرى 20

الأقصر العظمى 36، الصغرى 20

أسوان العظمى 37، الصغرى 23

الأرصاد الجوية الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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