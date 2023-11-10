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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشفيات غزة تئن.. تحذير عاجل من الإعلام الحكومي في القطاع

احدي المستشفيات في
احدي المستشفيات في غزة

أكد  المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان المستشفيات أمام ساعات حرجة نتيجة الاستهداف المباشر وعدم إدخال الوقود

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له دول العالم بلجم الاحتلال المجرم والوقف الفوري للمجازر المتواصلة بحسب ماذكرت ومالة الصحافة الفلسطينة صفا.

كما دعا إلى استمرارية إدخال المساعدات والوقود إلى المستشفيات.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  الدكتور أشرف القدرة قد ذكر ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح أن الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا الي ان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال  تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للاطفال وتعرض حياة الاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.

وأتم : مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.

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