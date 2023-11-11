مركز اللغات بجامعة حلوان يستقبل طلبات الالتحاق ببرنامج اللغة الفرنسية .. اليوم

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة اللغة الفرنسية (A2)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

يحاضر فى الدورة التدريبية فاطمة خليل، وسوف يتم الإعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد وعلى الراغبين في الحجز سرعة التوجه لمركز اللغات، وإحضار صورة البطاقة.

اوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه يتم الاعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعضوية عمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في إتخاذ أي قرار لحماية أمن مصر القومي، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية بشأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، وذلك حفاظا على مقدرات الدولة المصرية واستقرارها الراسخ.

كما بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد للرئيس السيسي، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.



وحرصت جامعة حلوان على عمل الشراكات مع مؤسسات مختلفة حيث وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري.



يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

كما وقع معهد اللغات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات .

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية

وتأهيل الطرفين لغوياً وتربوياً وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

فى ذات السياق استقبل رئيس جامعة حلوان وفدًا من جامعة غرناطة الإسبانية وذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية، وإنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة.

كما استقبل رئيس جامعة حلوان فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية الفنية، مؤكدا على أن الجامعة تمتلك كوادر متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات الجامعة.

وفى إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها رئيس جامعة حلوان، أجري الدكتور السيد قنديل جولة تفقدية لمقر الجامعة بالمهندسين ومعهد الملكية الفكرية وكليتى السياحة والفنادق والتربية الرياضية بنات



وانطلقت فعاليات الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه كلية الاقتصاد المنزلي، تحت شعار "دور الجامعات في دعم تنمية صعيد مصر وسيناء، وتناول مناقشة العديد من المحاور دور الجامعات في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والصناعة والمشروعات الصغيرة، ومشروعات التحول الأخضر، إلى جانب مشروعات الرعاية الاجتماعية.

كما حصد طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية

حيث فازت الطالبة مروة علي بالمركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي، كما فازت الطالبة أسماء عصام حمدي الطالبة بالمركز الثاني في نفس المجال،وفازت الطالبة رنا هشام الطالبة بالمركز الثاني في مجال حفظ الطعام، وقد شارك في المسابقة 10 دول عربية.

وفي جانب خدمة المجتمع التى تقوم به جامعة حلوان، نظمت كلية التمريض جامعة حلوان تنظم قافلة تمريضية للتوعية بالاكتشاف المبكر لسكر الحمل وذلك ضمن سعي جامعة حلوان المتواصل للقيام بدورها البارز في خدمة المجتمع.