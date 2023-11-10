زمالك 2009 يفوز على الجونة بهدفين في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك كل من، أحمد صفوت و أحمد إبراهيم.

وقدم لاعبو الزمالك مستوى متميز خلال شوطي المباراة وصنعوا عدة فرص استطاعوا من خلالها تسجيل هدفين.

ويقود فريق الزمالك 2009، كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم وحسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً، يوسف سيد عاملاً للمهمات.