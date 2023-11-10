رئيس شركة الصرف بالقاهرة: رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار مساء الغد

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد؛ تحسباً لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

جاء ذلك، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باحتمالية سقوط أمطار، مساء غد السبت، وخلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأشار إلى أنه من المتوقع انتشار معدات الشركة على المحاور الرئيسية والميادين العامة، عصر غد، السبت.

وأكد أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تقوم بالمتابعة الدائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في مواجهة الأمطار.