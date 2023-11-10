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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الزمالك يصرف مكافات الفوز على بيراميدز

الزمالك
الزمالك

صرف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مكافأت الفوز للاعبين، الخاصة بمباراة بيراميدز الأخيرة في بطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء ، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

 

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