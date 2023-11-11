حملة تموينية مشتركة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بمدينة العريش

نظمت الأجهزة الرقابية بالمديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين حملة تموينية مشتركة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية ، للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء.

10محاضر:

وقالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير عدد ١٠ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وجاري توالي الحملات التموينية لضبط الأسواق.

وقالت ،أن الحملات مستمرة على الأسواق بمدن المحافظة لضبط الأسعار وأحكام الرقابة على الأسواق من أجل حماية المستهلكين

