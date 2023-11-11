لا جديد حول وقف إطلاق النار.. شرط صهيوني لتحقيق هدنة

وقت أطول لقتل المزيد من الأبرياء

لا جديد حتى الآن فيما يخص الهدنة أو وقف إطلاق النار في ظل عدم وجود موقف أمريكي رافض ورادع للاحتلال، وفي ظل صمت دولي.

وأكد مسئول أمريكي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسئول لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.

وحذر المسئول من تعثر المحادثات أو تدهورها في أي وقت، مضيفا: “لقد كان (الاتفاق) وشيكا من قبل. ليس هناك أي تأكيد على الإطلاق”.

من جانبها، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن المحادثات، التي تضم مصر وقطر وحماس والولايات المتحدة والاحتلال ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة، تتمثل المرحلة الأولى بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المدنيين والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة.

ولفتت إلى أن تفاصيل كثيرة لم يتم التوافق عليها بعد، من بينها من سيراقب الأشخاص والبضائع التي تدخل غزة وتخرج منها، حيث من المرجح أن تستغرق المحادثات أيامًا قبل التوصل إلى اتفاق الهدنة.