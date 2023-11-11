في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم| فيديو

مقـ تل طفل في المتوسط كل 10 دقائق في غزة

قدمت الإعلامية رشا مجدي، أبرز وأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، السبت، خلال تقديمها فقرة الأخبار ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة “صدى البلد”.

أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم:

الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة



الصحة العالمية: مقـ تل طفل في المتوسط كل 10 دقائق في غزة



مسئول أمريكي: مفاوضات جارية لهدنة في غزة مقابل إطلاق الرهائن



أكثر من ألف مسئول بوكالة التنمية الأمريكية يدعون بايدين لوقف الحرب على غزة



168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني

