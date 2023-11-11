سياسي فلسطيني: إسرائيل تحاول إجبار المقاومة على الاستجابة لشروطها

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الحديث عن فكرة الهدن مؤخرا، بمثابة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية ستستجيب للضغوط العالمية ووقف إطلاق النار.

وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار سيكون معه تسوية للاوضاع داخل قطاع غزة، متابعا: “حاليا لا وجود للهدن أو وقف إطلاق النار، وذلك لأن إسرائيل تعتقد أنها تحقق تقدما على الأرض”.

وتابع: “إسرائيل تعمل على إجبار المقاومة الفلسطينية على الاستجابة لشروطها، وفتح أبواب الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة”.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل ما حدث يوم 7 أكتوبر، من أجل حشد الرأي العام الأجنبي حولها، من أجل تنفيذ مخططات سابقة، وتغيير الوضع الديموغرافي وتهجير أهالي قطاع غزة.