ظل خاملا 800 عاما.. ثوران مفاجئ لبركان يهدد بلد بأكملها

تسببت سلسلة من الزلازل في آيسلندا في ثوران بركان خامل، وأعلنت أيسلندا حالة الطوارئ بعد مخاوف الثوران البركاني، وأمرت السلطات الآلاف الذين يعيشون في بلدة جريندافيك بجنوب غرب البلاد بالإخلاء كإجراء احترازي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يقول مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي (IMO) إنه يشعر بالقلق من انتشار كميات كبيرة من الصخور المنصهرة تحت الأرض ويمكن أن تظهر هناك، وظل الموقع خاملًا لمدة ثمانية قرون حتى ثورانه في الأعوام 2021 و2022 و2023.

تم تسجيل آلاف الهزات الأرضية حول بركان "فاجرادالسفيال" القريب في الأسابيع الأخيرة، وقد تركزت في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، والتي ظلت خاملة للنشاط البركاني لمدة 800 عام قبل ثوران عام 2021.

وفي يوم الخميس، أدى النشاط الزلزالي المتزايد في المنطقة إلى إغلاق عدد من الأماكن، وتم تسجيل أكثر من 20 ألف هزة أرضية في جنوب غرب أيسلندا منذ أواخر أكتوبر.

وقالت الوكالة في بيان لها يوم الجمعة إنه يجب على الناس مغادرة المدينة، لكنها شددت أيضًا إلى التزام الهدوء، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4000 شخص باستثناء حالات الطوارئ، لضمان إمكانية دخول حركة المرور والخروج منها.

ثوران بركان ظل خاملا لمدة 800 عاما

وقالت المنظمة البحرية الدولية، في بيان لها يوم الجمعة، إن تغيرات كبيرة حدثت في النشاط الزلزالي، مع تحرك الهزات نحو جريندافيك على مدار اليوم.

وأضافت أنه من المحتمل أن تكون الصهارة قد امتدت تحت البلدة، وقالت المنظمة البحرية الدولية: "إن كمية الصهارة الموجودة أكبر بكثير مما لوحظ في أكبر عمليات خروج الصهارة المرتبطة بثوران فاجرادالسفيال".

تعد أيسلندا واحدة من أكثر المناطق نشاطًا جغرافيًا في العالم، حيث تضم حوالي 30 موقعًا بركانيًا نشطًا، تحدث الانفجارات البركانية عندما ترتفع الصهارة، وهي أخف من الصخور الصلبة المحيطة بها، إلى سطح الأرض من أعماقها.