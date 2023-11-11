على ضفاف بحيرة قارون.. مدبولي يشهد اصطفافاً لمعدات مراكز الفيوم استعداداً لموسم الأمطار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، على ضفاف بحيرة قارون بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، اصطفافاً للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار، ومجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحرص دوماً على التأكد من جاهزية جميع المعدات واستعدادها للتدخل عند حدوث أي أزمة أو كارثة طبيعية، للسيطرة عليها، مع متابعة ربط جميع مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

وتفقد رئيس الوزراء جانباً من المركبات والسيارات والمُعدات المُصطفة، والتي تتبع المراكز الستة بمحافظة الفيوم، وكذا الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق، مثل شركات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وقطاع الإسعاف.

واستمع مدبولي لشرح من محافظ الفيوم حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن عدد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وجهودها فى أداء الخدمات للمواطنين.