تعرف على قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في المباراتين القادمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستجمع الأرجنتين بكل من البرازيل وأوروغواي.



قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروغواي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز

فرانكو أرماني

خوان موسو

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل

بابلو مافيو

ناهويل مولينا

جيرمان بيزيلا

كريستيان روميرو

لوكاس كوارتا

نيكولاس أوتاميندي

ماركوس أكونا

فرانشيسكو أورتيجا

نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط:

لياندرو باريديس

جويدو رودريجيز

إنزو فيرنانديز

إزيكويل بالاسيوس

رودريجو دي بول

جيوفاني لو سيلسو

أليكسيس ماك أليستر

باولو ديبالا



خط الهجوم:

آنخيل دي ماريا

ليونيل ميسي

جوليان ألفاريز

لاوتارو مارتينيز

نيكولاس جونزاليس

لوكاس أوكامبوس