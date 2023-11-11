بطولة هالة صدقى.. إنتهاء تصوير فيلم كتف قانونى

انتهى فريق عمل فيلم "كتف قانونى" من تصوير جميع مشاهد الفيلم نهائيا، ومن المقرر أن يبدأ المخرج سامح عبد العزيز فى مونتاج العمل ليكون جاهزا للعرض ضمن أفلام موسم راس السنة.

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم كتف قانونى

وتبنت الفنانة هالة صدقي حملة تبرع داخل لوكيشن تصوير كتف قانوني لصالح أهل غزة وذلك بمشاركة جميع أفراد فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم باسم سمرة والمخرج سامح عبد العزيز.

وقالت هالة صدقي فى الفيديو أن الجميع يشعر بغضب وحزن شديد لما يحدث لأهلنا فى غزة ولكن لابد من الجميع أن يعمل لدعمهم ماديا والتبرع لهم سواء بالغذاء او الدواء.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.