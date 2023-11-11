مدبولي يستمع لأهالي الفيوم.. ويؤكد: حريصون على الوصول لكل بقعة في مصر

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، جولته مترجلاً بقرية الريان بمحافظة الفيوم لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع ومرافقوه، مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالريان، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأشار مدبولي، إلى أن المشروع يشمل إنشاء مجمع زراعي وبيطري، يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك على مساحة ٧٦٠ مترا مربعا، وقد تم تنفيذه بنسبة ١٠٠٪، ويخدم نحو 35 ألف نسمة، وتم الانتهاء منه وجار التسليم لبدء التشغيل.

كما تفقد مشروع إنشاء نقطة اسعاف الريان، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أشار إلى أن الوحدة مزودة بسيارتي اسعاف مجهزتين، وجار الانتهاء منها وتسليمها قريبا لبدء العمل والتشغيل، وتخدم قرى الريان، والحامولي، وحنا حبيب، بإجمالي نحو 40 ألف نسمة.

وخلال جولته بقرية الريان، توقف رئيس الوزراء للاستماع إلى عدد من المواطنين من أهالي القرية، حيث حرص على سؤالهم عن أهم المشروعات التي لها أولوية بالنسبة لهم لسرعة الانتهاء والتشغيل، فأكدوا على أهمية المجمع الطبي، وكذلك السجل المدنى بالمركز التكنولوجي، حيث يساهم المشروعان في تخفيف عناء انتقالهم الى مراكز أخرى لاتمام معاملتهم بمبالغ كبيرة للمواصلات تثقل كاهلهم.

كما أعربت إحدى السيدات عن سعادة الأهالي بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة من خلال هذه المبادرة على الوصول إلى أهالينا في كل بقعة من أرض مصر، لتقديم أثر مباشر ينعكس على حياتهم ويزيد من جودة الخدمات المقدمة لهم.