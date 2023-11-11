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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصر الله : المقاومة تقوم بعمل رائع أمام العدو الصهيوني

حسن نصر الله
حسن نصر الله

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن المقاومة تقوم بعمل رائع أمام العدو الصهيوني.

وأكد نصر الله أن الاحتلال يهاجم بشكل فاضح المستشفيات تحت نظر العالم.

وذكر أن ما تقوم به اسرائيل في غزة هو من سبيل الانتقام الوحشي الذي لا ضوابط.

وذكر أن هدف الاحتلال ليس فقط الانتقام والعدوان بل الاخضاع لكل الشعب الفلسطيني واللبناني وكل شعوب العربية، واسقاط كل روح للمقاومة.

وتابع أن الاحتلال يريد من الفلسطينيين أن ينسوا أرضهم، وأن يقتل ويدمر في غزة يخاطب بذلك أيضًا لبنان .

واعتبر أن كل ذلك هدفه  الدفع إلى ثقافة الاستسلام.

وأكد على على قتل الفلسطينيين لن يحقق ما يريده الاحتلال.

 وجاء حديث نصر الله في يوم الشهيد 11-11، تحت عنون أحياء على طريق القدس.

وذكر  نصر الله أن المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم وأن هدف الاحتلال لن يتحقق.

 

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله المقاومة

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