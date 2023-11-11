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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البارالمبية: هدفنا الوصول بقيمة الرعاية لـ 50 مليون جنيه في العام

صدى البلد

كشف الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن مجلسه يسعى لزيادة موارد اللجنة والوصول بقيمة الرعاية  لمبلغ 50 مليون جنيه في العام.

 

وأضاف الدكتور حسام الدين مصطفى، أن مجلس إدارة اللجنة توصل لاتفاق نهائي مع أكثر من شركة راعية وعدد من البنوك لرعاية اللجنة وضخ أموال تسهل مهمة مجلس الإدارة لتوفير معسكرات داخلية وخارجية للأبطال البارالمبيين الذين نسعي جاهدين لرعايتهم رعاية صحيحة وتأهيلهم بقوة قبل دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.


وأفصح الدكتور حسام الدين مصطفى، أن مجلسه أبرم بالفعل عقود رعاية بـ 13مليون جنيه ومازال السعى والاجتهاد من قبل مجلسه مستمر للوصول لقيمة الرعاية التى تستحقها اللجنة البارالمبية بعد نجاح مجلسه في تنظيم العديد من الأحداث القارية والعالمية.

 

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الههم بشكل خاص.


وأثني الدكتور حسام الدين مصطفى على مستوى الأبطال المشاركين في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتى" المقامة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ساهم بدوره البارز في نجاح اللجنة البارالمبية في إستضافة البطولة وتنظيمها بالقاهرة.

وتستكمل  منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارة الجديدة في الفترة من 10وحتى 12 نوفمبر الجاري.
وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 16 دولة وهم: المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا  والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا
وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.

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