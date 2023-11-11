أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشاورات مصرية تركية على هامش القمة العربية الإسلامية.

وأكدت المشاورات على تنسيق الجهود للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية في وقت سابق من اليوم، إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء: أولا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بدون قيد أو شرط، ثانيا: وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، «ثالثا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، رابعا: ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال».

وتابع الرئيس السيسي : «خامسا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سادسا: إجراء تحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي».

وأوضح الرئيس السيسي إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من التخاذل عن وقف الحرب على غزة لانه ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، مهما كانت محاولات ضبط النفس.

ووجه "الرئيس السيسي" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة، نداء إلى القوي الدولية الفاعلة، قائلا: مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، والآن تأتي مسئوليتكم في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم الفلسطيني على الفور.

وشدد على أهمية أعطاء الحقوق لأصحابها، لكونه الحل الوحيد لحدوث سلام، متابعا: يجب أن يتحد العالم كله لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي، إن جيش الاحتلال استهدف المسشفيات والمعابد والمساجد والمدارس وسيارات الإسعاف بصورة وحشية لم تشهدها التاريخ.



وأكد رجب طيب أردوغان، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة التي تعقد في الرياض اليوم السبت، أن الكلمات باتت عاجزة عن وصف ما يجري في غزة مع الاستهدافات الوحشية بحق المدنيين.



وأضاف أردوغان، أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء ولا يمكننا قبول ذلك.



وقال الرئيس التركي إن "المجتمع الدولي صامت تجاه ما يجري في قطاع غزة".



وأضاف أردوغان: أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية عبر مطار العريش إلى غزة، بمساعدة إخوتنا المصريين.



وتابع، لا يمكن تفهّم حالة الجنون الإسرائيلية تحت أي ذريعة.



وقال أردوغان، إنه يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية والوقود إلى جميع المؤسسات الفلسطينية وخاصة المستشفيات دون توقف.



وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم الإسلامي موحد إزاء ما يجري في قطاع غزة.



وطالب أردوغان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضرورة الكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل مؤكدا أن القدس دائما خط أحمر.