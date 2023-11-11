بكلمات مؤثرة .. محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى السابعة لوفاة والده، النحم الراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب عبد العزيز "غداً ١٢ نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند و الضهر و الغالى و الحبيب، ابويا و ابنى و اخويا و صاحبى و استاذى و معلمى و قدوتي.

وتابع "{الم - اشتياق - راحه نفسية} احاسيس متضاربه و مجتمعه فى نفس اللحظه بداخلى فى مكان لا يوجد به سوى الحقيقه الوحيده فى هذه الحياه و هى (الموت).

واضاف "اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تردنا اليك الا و انت راضى عنا، اللهم باعد بيننا و بين كل ما لا يرضيك و قربنا من كل ما يرضيك (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا )

توفي محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.



