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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لإدارة مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

كاف
كاف

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكماً لمباراة الفريق  أمام سوار الغيني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي في كوت ديفوار.

ويعاون أبونجيل توم في إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام .

ومن المقرر، أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني، يوم 3 ديسمبر المقبل على ملعب ستاد بواكي في كوت ديفوار، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجولة الثانية الكونفدرالية الإفريقية دور المجموعات سوار الغيني مباراة الزمالك

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