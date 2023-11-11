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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قالت الشهادة على الهوا .. تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب غزة

تيك توكر أمريكية
تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام

لم تتمالك التيك توكر الأمريكية  ميجان رايس نفسها أمام ما يحدث في غزة ، وصمود أشقائنا هناك وسط كل الجرائم التي يتعرضون لها يومياً، فكان ذلك هو نقطة التحول الكبرى في حياتها والتي دفعتها لاعتناق الدين الإسلامي أمام متابعيها ، بعدما تأثرت بشكل كبير بحال أهالي فلسطين . 

الدين والإيمان واليقين بقدرة الله كان هو السر وراء تأثر التيك توكر الأمريكية ميجان رايس ، فتساءلت عن سر صمود أهالي فلسطين بهذا الشكل دون أن  ينفجروا غيظا ويعلنوا ارهاقهم ويأسهم أو عجزهم حتى الأن ، وكانت تلك القوة نابعة من يقينهم بالعدالة الإلهية . 

مشاهد الموت والحرب وتلقين الشهادة بين النساء والأطفال في غزة ، لمست مشاعر التيك توكر الأمريكية ، وهنا بدأت تشعر بالإيمان بداخلها ، وقررت اعتناق الدين الإسلامي . 

التيك توكر ميجان رايس تعتنق الإسلام

التيك توكر ميجان رايس تعتنق الإسلام

وانتشر مقطع فيديو لميجان رايس تظهر فيه وهي تنطق الشهادة ، وتقرأ بعض آيات القرآن ، وذلك بعدما كانت لا تنتمي لأي ديانة ، لكنها اهتدت أخيراً للإسلام وكان السبب هو غزة . 

قصة إسلام التيك توكر الأمريكية ميجان رايتس بدأت منذ بداية الحرب في غزة ، و تساؤل ميجان عن سبب صمود الأهالي هناك في ظل الأزمة الذي يتعرضون لها في الفترة الحالية من اعتداء وضرب وقتل ومجاعة وإبادة جماعية يعيشونها على يد الكيان الصهيوني.

 ولماذا لم ينفجر أهالي غزة غيظا ويعلنوا ارهاقهم ويأسهم أو عجزهم حتى الأن، لتتوصل إلى نتيجة نهائية مفادها إيمانهم بالله واستعانتهم بأيات القرءان الكريم، ومن هنا بدأت القصة . 

ونشرت ميجان رايس مقطع فيديو على حسابها على تيك توك وهي تقرأ القرآن وتردد الشهادة بمساعدة أحد الأشخاص، وأنهالت عليها تعليقات ومباركات المتابعين ، وتصدر اسمها تريند مواقع التواصل الإجتماعي وصورتها بالحجاب وصوتها وهي تردد الشهادة . 

ميجان رايس
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