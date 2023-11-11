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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعتقال 82 شخصًا حاولوا اعتراض مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن

صدى البلد

اعتقل ضباط الشرطة 82 شخصًا في شارع تاشبروك، بيمليكو لمنع خرق السلام.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، الأشخاص الذين تم القبض عليهم جزء من مجموعة من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين - الذين أشارت إليهم القوة باسم "المتظاهرين المناهضين" - وكانوا يحاولون الوصول إلى المسيرة الرئيسية المؤيدة للفلسطينيين.

 

ألقى الضباط القبض على 82 شخصًا في شارع تاشبروك، بيمليكو لمنع خرق السلام. وقالت شرطة العاصمة علي أكس، إنهم جزء من مجموعة كبيرة من المتظاهرين المضادين الذين نراقبهم والذين حاولوا الوصول إلى مسيرة الاحتجاج الرئيسية المؤيدة لفلسطين.

 

وأضاف بيان الشرطة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الاضطراب الذي من المحتمل أن يحدث إذا حدث اشتباك بين المتظاهرين.

 

يقول معلق الشرطة غراهام ويتون أن شرطة العاصمة قامت بحوالي 50 عملية اعتقال دفعة واحدة خلال الاحتجاجات. تم القبض على أكثر من 50 شخصًا داخل وحول حانة بوسط لندن.

وشاهد معلق الشرطة غراهام ويتون، مئات الآلاف من المتظاهرين يتجمعون في وسط لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

يواصل المتظاهرون المؤيدون لوقف إطلاق النار طريقهم عبر لندن ووصلوا إلى مبنى MI6 القديم. المجموعة الكبيرة موجودة الآن جنوب النهر وبدأت في السير نحو السفارة الأمريكية.

ولم تبلغ الشرطة عن أي حوادث تتعلق بهذا الاحتجاج حتى الآن.

سكاي نيوز البريطانية المتظاهرين المناهضين الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

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