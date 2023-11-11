خالد طلعت يساند موديست: يرد على المشككين بهدف رائع

سجل أنتوني موديست الهدف الأول للنادي الأهلي أمام نظيره الجونة خلال المباراة التي تجمعهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي اكس "موديست يرد على المشككين بهدف رائع"

تشكيل الأهلى لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبدالفتاح

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست