أطفال مصر من نقابة الصحفيين يطالبون بوقف العدوان على شعب غزة

عبر الأطفال المشاركون فى الورشة التى نظمتها نقابة الصحفيين اليوم برسوماتهم عن المأساة التى يعيشها الأطفال فى غزة .

وتحدث مالك ياسر فى الصف الأول الإعدادي قائلا:"شاركت رسمة تبين أن فلسطين ملك للفلسطينيين وليس لآخرين، فلسطين عربية، مطالبا الشعب الفلسطينى بالدفاع عن بلدهم .



بينما وجه مازن حسين رسالة لأطفال غزة " قلوبنا معكم والنصر لكم، دائما فى قلوبنا"، مطالبا بوقف الإبادة الجماعية فى غزة.

نظمت نقابة الصحفيين فعالية تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين" بمقر النقابة وتضمنت عدة فعاليات ضد العدوان الاسرائيلي المتكرر على اهالى غزة .



وتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.



واختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.