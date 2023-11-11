عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكرم الفائزين في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب  والرياضة على حضور منافسات اليوم الثاني لمنافسات بطولة السباحة البارالمبية "سيتي" التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على حسن التنظيم ونجاح اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف ودور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى مؤكداً ان البطولة نجحت بإقتدار نتيحة الدعم الكبير التى تحظى به الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة كبيرة من المشاركين بالبطولة وكذلك قام بتسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للأبطال المتوجين بالميداليات.


وتستكمل  اليوم السبت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتي" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارة الجديدة في الفترة من 10وحتى 12 نوفمبر الجاري.

 

وتشهد منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية مشاركة 16 دولة وهم:
المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا  والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.
 

من جانبه أكد  عماد رمضان امين صندوق اللجنة البارالمبية إن البطولة  تشهد منافسات قوية وصعب التكهن بمن سيتوج باللقب .


وأشار إمين صندوق اللجنة أن مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات غداً.

ووجه عماد رمضان الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه للرياضة المصرية بشكل عام والبارالمبية بشكل خاص مؤكداً ان دعم القيادة السياسية للرياضة سر التفوق والتتويج في العديد من الألعاب سواء الجماعية او الفردية.


وأضاف أمين صندوق اللجنة البارالمبية قائلا لابد أيضا أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم كل الألعاب ومنها ألعاب أصحاب الهمم ويمنحهم دعم كبير ويتابع كل مايدور من أحداث ونشاط داخل اللجنة البارالمبية ولم يتردد لحظة في تقديم دعمه ومساندته للجنة البارالمبية.


وأخيرا أشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وكافة أعضاء مجلس الإدارة للمجهود الكبير الذي يقوم به الجميع من أجل إستكمال النجاح والإنجازات التى بدأها مجلس إدارة اللجنة الحالي منذ توليهم المهمة وحصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

لماذا يقف مجلس الأمن عاجزا أمام ممارسات إسرائيل؟.. رسائل مهمة من ولي العهد السعودي

لندن.. متظاهرون بالآلاف خارج السفارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 ؟.. وهذا موعد انتهاء الخريف

وزير إسرائيلي سابق يطالب نتنياهو بالاستقالة

أطفال مصر من نقابة الصحفيين يطالبون بوقف العدوان على شعب غزة

الصحفيين تنظم فعاليات يوم مع فلسطين |صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ