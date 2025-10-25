قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هجوم روسي واسع على كييف وإعلان حالة الطوارئ القصوى

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية غيث مناف بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم واسع من القوات الروسية، شمل استخدام صواريخ باليستية من نوع “إسكندر كا” وعدد من الصواريخ الفرط صوتية، ما أسفر عن سلسلة انفجارات في معظم أحياء العاصمة الشرقية، خاصة حي دارنسكي.

خسائر بشرية ومخاوف بيئية

الهجمات أدت إلى مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وتحاول إجلاء المواطنين. ووصت سلطات كييف السكان بعدم الخروج قدر الإمكان بسبب التلوث البيئي الناجم عن الهجمات الصاروخية.

أرقام صادمة للهجوم الروسي

أوضح المراسل أن الجيش الروسي أطلق ما لا يقل عن 770 صاروخًا باليستيًا و50 صاروخًا فرط صوتي من طراز “كنجال”، كما ظهر لأول مرة صاروخ فرط صوتي من نوع “أورشنيك” في الأراضي الأوكرانية. ووصف الرئيس الأوكراني هذا الهجوم بأنه محاولة روسية لإرهاب المواطنين وتجربة عسكرية غير مسبوقة.

إعلان حالة الطوارئ ودعوة للملاجئ

الهجوم أسفر عن إعلان حالة الطوارئ القصوى في كل الأراضي الأوكرانية، وطُلب من السكان التوجه فورًا إلى الملاجئ. وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن الصواريخ المستخدمة عالية الدقة وقد تحمل رؤوسًا نووية.

موقف أوكرانيا تجاه المفاوضات

على الرغم من التصعيد، أكدت الرئاسة الأوكرانية تمسكها برغبتها في السلام والجلوس على طاولة المفاوضات، شريطة وقف إطلاق النار الشامل، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تقييم حجم الأضرار وضمان سلامة المدنيين في العاصمة.

روسية أوكرانيا القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

أحمد العطيفي

أمين تنظيم حماة الوطن: نفخر بتحقيق المرتبة الثانية داخل البرلمان بفضل أبناء حزبنا

حزب الجبهة الوطنية

قيادي بالجبهة الوطنية: مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. والرئيس السيسي أعاد مكانتها عالميا

الرئيس السيسي

برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي أعادت صياغة معادلة السلام في المنطقة

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد