هجوم روسي واسع على كييف وإعلان حالة الطوارئ القصوى

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية غيث مناف بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت فجر اليوم لهجوم واسع من القوات الروسية، شمل استخدام صواريخ باليستية من نوع “إسكندر كا” وعدد من الصواريخ الفرط صوتية، ما أسفر عن سلسلة انفجارات في معظم أحياء العاصمة الشرقية، خاصة حي دارنسكي.

خسائر بشرية ومخاوف بيئية

الهجمات أدت إلى مقتل شخص واحد وإصابة 10 آخرين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وتحاول إجلاء المواطنين. ووصت سلطات كييف السكان بعدم الخروج قدر الإمكان بسبب التلوث البيئي الناجم عن الهجمات الصاروخية.

أرقام صادمة للهجوم الروسي

أوضح المراسل أن الجيش الروسي أطلق ما لا يقل عن 770 صاروخًا باليستيًا و50 صاروخًا فرط صوتي من طراز “كنجال”، كما ظهر لأول مرة صاروخ فرط صوتي من نوع “أورشنيك” في الأراضي الأوكرانية. ووصف الرئيس الأوكراني هذا الهجوم بأنه محاولة روسية لإرهاب المواطنين وتجربة عسكرية غير مسبوقة.

إعلان حالة الطوارئ ودعوة للملاجئ

الهجوم أسفر عن إعلان حالة الطوارئ القصوى في كل الأراضي الأوكرانية، وطُلب من السكان التوجه فورًا إلى الملاجئ. وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن الصواريخ المستخدمة عالية الدقة وقد تحمل رؤوسًا نووية.

موقف أوكرانيا تجاه المفاوضات

على الرغم من التصعيد، أكدت الرئاسة الأوكرانية تمسكها برغبتها في السلام والجلوس على طاولة المفاوضات، شريطة وقف إطلاق النار الشامل، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تقييم حجم الأضرار وضمان سلامة المدنيين في العاصمة.