الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

نشبت مشادات قوية بين التراس الاهلي المسافر من القاهرة مع التراس الفريق الاحمر بالجونة اثناء تصميم التراس القاهرة على الجلوس فى مدرجات التالتة شمال.

فيما صمم التراس القلعة الحمراء المتواجد بالجونة الى التواجد في التالتة شمال مما نشبت “خناقة ” قوية وسيطر عليها رجال الأمن وسط افعال شغب شديدة من الطرفين

انتهت أحداث مباراة الجونة والنادي الأهلي على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة وذلك ضمن منافسات الوري العام بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم الاهلي عن طريق لاعبه الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 36 ، وتمكن أحمد بالحاج من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بد الضائع للشوط الأول.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد بدأ اللقاء بتشكيل الفريق مباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.



ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.



اما تشكيل الجونة جاء كالتالي

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد سيد عبد الفتاح – أليو جاتا - أحمد بلحاج

الهجوم: أيمن موكا – أرنود – جابرييل شيكودي