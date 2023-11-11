سر جمال مدينة أمستردام وأسطورة الشارع الأحمر | صور

أمستردام عاصمة هولندا، بمجرد أن تصل إلى تلك المدينة الساحرة، يمتلكك إحساس بالسعادة الغامرة لرؤيتك مبانيها الخلابة و قنواتها النهرية التي تعلوها المراكب السياحية لتصحبك في رحلة نهرية، تشهد فيها معالم هذه المدينة وأماكنها الترفيهية بكافة أنواعها.

ففور خروجك من محطة قطار أمستردام المركزية، سيخطف انظارك جمال المدينة الهولندية وجوها الممتع والمنعش و زحامها بسياح من كافة الجنسيات، سواء عرب او أفارقه او اسيويين، كما سيجذبك مبانيها الأثرية المبهرة المزركشة بالطراز الأوروبي العتيق.

مدينة أمستردام

سر جمال أمستردام

وبمجرد سيرك بضع خطوات سترى خطوط الترامواي السريع وهي تسير بين شوارع مدينة أمستردام و إشارات مرور للمشاة و قائدي الدراجات الكهربائية، وحين تصل إلى قلب المدينة وسط زحام لن تقنط منه، ستصحبك قدمك لزيارة جميع أرجاء المدينة دون كلل أو ملل، فلن تشعر بالوقت لانشغالك بالتنزه في مدينة الجمال أمستردام.

مدينة أمستردام

تتميز هذه المدينة بتنوعها الكبير في كل شيء، فهناك ستجد أماكن للتسوق لشراء الملابس بأسعار زهيدة، و مطاعم لجميع المأكولات وخاصة الأطعمة الحلال التي يفضل العرب والمسلمين الاكل فيها، وعشرات الكافيهات للجلوس عليها لاحتساء مشروب دافئ او غيرها من مشروبات.

مدينة أمستردام

أمستردام بالنهار والليل

تختلف شكل المدينة في النهار عن الليل، ففي النهار تبدو المدينة هادئة إلى حد ما حيث ينشغل اغلب المواطنين في اشغالهم من الصباح الباكر حتى السادسة مساءً، أما في الليل تزدحم المدينة بالزوار و الوافدين من كافة أنحاء العالم، وتزهو أمستردام بالأضواء الجذابة لينتابك حالة لا توصف من الانسجام بجمال الأجواء بالمدينة الهولندية الشهيرة.

مدينة أمستردام

ساحة أمستردام

أمام مسلة بيضاء ترمز للحضارة الأوربية القديمة تتميز بها ساحة أمستردام، يتجمع العشرات من السائحين لالتقاط الصور والجلوس بجوارها للرقص والغناء في جو يتسم بالسعادة والراحة النفسية تصفي ذهنك من الوهلة الأولى، فستجد في ساحة المدينة الهولندية العديد من النشاطات والفعاليات الفنية ستستقطبك رونقها وجمالها خاصة تجمع العازفين و أصحاب الأصوات العذبة للغناء في ساحة أمستردام الشهيرة.

مدينة أمستردام

بجانب تلك الحفلات والأنشطة، تقام فعاليات دينية تسمى بالكنيسة المفتوحة، يتحدث فيها رجال الدين من الشباب مع المواطنين وسط أنغام الترانيم التي يندمج معها أصحاب الديانة المسيحية في حالة من النشوة الدينية تصل إلى البكاء في حب الله في مشهد حافل بالورع والتدين.

فعاليات دينية تسمى بالكنيسة المفتوحة

أسطورة الشارع الاحمر

وعلى كوبري للمشاة يتخللها دراجات مزينة بالورود، يظهر عدد من الأزقة تتسم بالأضواء الحمراء وتسمى بشارع الأضواء الحمراء، يسير بها السائحون من باب الفضول لرؤية ما يقال عنه من أساطير عدة.

مدينة أمستردام

مدينة أمستردام

وملخص هذه الرحلة يجعلك تجزم بأن مدينة أمستردام تستحق الزيارة والتنزه فيها بكل جدارة ، فلا يمكنك أن تشعر بأي ملل عند زيارة أمستردام مراراً وتكراراً، فسحر هذه المدينة لن يجعلك تتوقف عن زيارتها طيلة الوقت وستفضلها عن مدينة أوروبية أخرى.