التدوير له حدود| انتقاد مثير من نبيل الحلفاوي لـ«كولر» بسبب مباراة الجونة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي والجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة في الغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏رغم التعادل.. الأهلي يتصدر قمة الدوري.. وله مباراة مؤجلة.. التدوير له حدود.. خاصة وأنك تلعب قبل فترة توقف دولي”.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة؛ بعدما لعب 5 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 4 أهداف، وما زال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم 25 نوفمبر الجاري.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كلًا من “ميدياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري”.