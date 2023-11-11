جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء كلية علوم التغذية

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية علي انشاء كليات جديدة بجانب استحداث برامج دراسية جديدة بكافة الكليات و التخصصات لمواكبة تطورات العصر و التحول الرقمي و متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي .

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان من ضمن هذه المليات كلية علوم التغذية و التي تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة وتغذية المجتمعات وعلوم الأغذية والتغذية العلاجية، وهي كلية تضم تخصصات مهمة وهي عمود أساسي في البنيان ينفصل عن كلية الاقتصاد المنزلي في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في هذا التخصص.

إلى أن الكلية توفر تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على دعم كلية علوم التغذية، هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وقد أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعضوية عمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في إتخاذ أي قرار لحماية أمن مصر القومي، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية بشأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، وذلك حفاظا على مقدرات الدولة المصرية واستقرارها الراسخ.

كما بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.



كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد للرئيس السيسي، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.



وحرصت جامعة حلوان على عمل الشراكات مع مؤسسات مختلفة حيث وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري.



يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

كما وقع معهد اللغات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات .

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغوياً وتربوياً وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.