عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء كلية علوم التغذية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية علي انشاء كليات جديدة بجانب استحداث برامج دراسية جديدة بكافة الكليات و التخصصات لمواكبة تطورات العصر و التحول الرقمي و متطلبات سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي .

و صرح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان ان من ضمن هذه المليات  كلية علوم التغذية  و التي  تضم عددًا من الأقسام فى مجال التغذية متمثلة فى قسم التغذية العامة وتغذية المجتمعات وعلوم الأغذية والتغذية العلاجية، وهي كلية تضم تخصصات مهمة وهي عمود أساسي في البنيان ينفصل عن كلية الاقتصاد المنزلي في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العالم في هذا التخصص.

إلى أن الكلية توفر تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على دعم كلية علوم التغذية، هذه الكلية الوليدة التي تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة فى إطار خطة الجامعة الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وقد أعلن مجلس جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة  الدكتور السيد قنديل وعضوية عمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة الاصطفاف خلف  الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في إتخاذ أي قرار لحماية أمن مصر القومي، والوقوف فى وجه المخططات الإسرائيلية  بشأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، وذلك حفاظا على مقدرات الدولة المصرية واستقرارها الراسخ.

كما بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.


كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد للرئيس السيسي، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.


وحرصت جامعة حلوان على عمل الشراكات مع مؤسسات مختلفة حيث وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري.


يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

كما وقع معهد اللغات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات .

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغوياً وتربوياً وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التطور التكنولوجي التعليم الجامعي التغذية العلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن تخفيض الإنفاق على الدعاية الانتخابية في حملة السيسي: قرار حكيم

تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد الشهداء بلغ 25 ألفا.. فيديو

فرصة.. سيات أرونا بخصم 70% وبدون جمارك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

قناة عبرية: معظم الأسرى لدى حماس محتجزون في جنوب غزة وليس شمالها

غياب نجمه.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ