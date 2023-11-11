الشرقية .. حملات مكبرة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة لإزالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية البكاكره التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم عباره عن غرف بالدبش على مساحه 1 قيراط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق من إزالة جمالون مُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية المناصرة التابعة للوحدة المحلية بنبتيت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الشكل الحضارى لشوارع العاصمة قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بشن حملة إزالة للإعلانات غير المرخصة بشارع عمر شاهين بنطاق الحي ، وتم إتخاذ اللازم قانوناً.