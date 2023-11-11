مخطط التهجير لن يتم.. أحمد موسى: نرغب في زيادة كميات المساعدات لأهلنا بغزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب محاكمة جميع قادة الكيان الصهيوني بسبب جرائمهم في قطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني وغزة ، وكافة المساعدات الإنسانية تدخل إلى غزة عن طريق مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نرغب في زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك دعم كبير للموقف المصري، ومخطط التهجير لن يحدث ولن يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ".