أحمد موسى : الجيش جاهز لأي أمر للدفاع عن السيادة المصرية ..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة بمشاركة الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر متواجدة على خط النار مع التصعيد في غزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر مستمرة في إدخال المساعدات لقطاع غزة وتستقبل المصابين الفلسطينيين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الجيش المصري جاهز لأي أمر للدفاع عن السيادة المصرية والأمن القومي المصري ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك دعم كبير للموقف المصري تجاه أحداث غزة ومخطط التهجير لن يحدث ولن يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ".