دوري روشن.. النصر يضرب الوحدة بهدفين في الشوط الأول

أنهى فريق النصر أحداث الشوط الأول أمام مضيفه فريق الوحدة ضمن الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي بالتقدم بهدفين دون رد وذلك على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز.

واحرز هدفى النصر كل من أليكس تيليس في الدقيقة 11 وعبد الإله على العمري في الدقيقة 39، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 49.

وبدأ جيورجوس دونيس المدير الفنى للوحدة بتشكيل أساسي ضم كل من:

حراسة المرمى: منير محمدي

خط الدفاع

سعيد المولد - جواد الياميق - دوارتي - إسلام هوساوي - وليد باخشوين - فيصل فجر - أنسيلمو

خط الهجوم

عبد العزيز نور - غودوين - إيجالو.



وجاء تشكيل النصر الذي أعلنه لويس كاسترو وضم كل من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع

سلطان الغنام - عبدالإله العمري - محمد آل فتيل - تيليس

خط الوسط

بروزوفيتش - سامي النجعي - أوتافيو

خط الهجوم

تاليسكا - ماني - رونالدو.

- إحتياط النصر:

راغد النجار ، عبدالله مادو ، علي لاجامي ، محمد قاسم ، عبدالمجيد الصليهم ، علي الحسن ، فوفانا ، عبدالرحمن غريب ، خالد الغنام.