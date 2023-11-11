العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالقليوبية

عثر أحد الأشخاص بقرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، على طفل رضيع عمره يوم ملقى وسط القمامة في ساعة متأخرة ليلاً، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى طلبت تفريغ الكاميرات بالمنطقة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اس رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من احد الاشخاص مقيم قرية باسوس دائرة المركز، بعثوره اثناء عودته لمنزله ليلاً على طفل رضيع ملقى وسط القمامة.



وأشار المبلغ في بلاغه، إلى أنه أثناء سيره بالأقدام باتجاه منزله بالقرية بالقرب من ترعة بجوارها مقلب قمامة سمع صراخ طفل، وعندما عاد لمعرفة الصوت وجد الرضيع ملقى وسط القمامة وملفوف في بطانية وبجواره أكل، فقام بأخذه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.