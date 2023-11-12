عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج شهادة لدفعة 2023

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 دور أكتوبر.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، الخطوات فى النقاط التالية:

أولا: الدخول على موقع التحصيل الإلكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي
‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري
- أو اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين
- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر:
1- بطاقة الرقم القومي
2- شهادة الميلاد
3- إيصال سداد فوري
4- أصل إخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)
5- اخلاء طرف مكتبة الكلية
- والطالب الوافد صورة جواز السفر
ثالثا : الدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق
رابط تقديم قسم العربي
‏https://forms.gle/nLu8HXFpWXVRFb4y7
وإدخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على إرسال.

كما يجب تسليم أصل إخلاء طرف التربية العسكرية وأصل إيصال السداد عند الحضور للاستلام بعد أسبوع من تاريخ التقديم و كتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج

جامعة القاهرة

 

Jobs Education التحصيل الالكتروني التربية العسكرية الحقوق جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود: القصف في محيط مستشفى الشفاء مستمر

لو مسافر عمرة.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الأسماء المعروضة مرفوضة.. آخر أخبار مدرب الزمالك المحتمل

سعر عيار 21 اليوم الأحد 12-11-2023

أسئلة المشركين في القرآن.. اعرف الحكمة من الإجابة عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ