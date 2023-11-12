حقوق القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج شهادة لدفعة 2023

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 دور أكتوبر.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة، الخطوات فى النقاط التالية:

أولا: الدخول على موقع التحصيل الإلكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

- اختيار شئون الخريجين ثم اختيار (شهادة التخرج (خريجين) + رسم سحب ملف (خريجين) للطالب المصري

- أو اختيار خدمة ( طلب شهادة بيان درجات طالب وافد ( خريجين ) + رسم سحب ملف طالب وافد ( خريجين) للطلاب الوافدين

- واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر:

1- بطاقة الرقم القومي

2- شهادة الميلاد

3- إيصال سداد فوري

4- أصل إخلاء طرف التربية العسكرية ( الطالب المصري فقط)

5- اخلاء طرف مكتبة الكلية

- والطالب الوافد صورة جواز السفر

ثالثا : الدخول على الرابط التالي وتقديم الطلب ورفع صور الاوراق

رابط تقديم قسم العربي

‏https://forms.gle/nLu8HXFpWXVRFb4y7

وإدخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على إرسال.

كما يجب تسليم أصل إخلاء طرف التربية العسكرية وأصل إيصال السداد عند الحضور للاستلام بعد أسبوع من تاريخ التقديم و كتابة اسم الطالب ثلاثي + دفعة التخرج

جامعة القاهرة