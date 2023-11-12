بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة مستريح الأدوات الصحية

تنظر محكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، محاكمة مالك شركة أدوات صحية؛ في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح الأدوات الصحية.

وتقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق، ببلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهما "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهما على 4 ملايين جنيه، من أموال الشاكين بدون وجه حق.

واختصت الدعوى جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهما ، وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهما لارتكاب تلك الجرائم والتي وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهما دوره فيها.

وأوضح في البلاغ أن المشكو في حقه الأول والمشكو في حقه الثاني قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجني عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه الدعوى للجمهور، وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل 3 أشهر، وذلك على سند من القول أن شقيق المشكو في حقه الأول، وابن المشكو في حقه الثاني وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية ش.م.م الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية، يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا، والعكس، بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم لإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو في حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.