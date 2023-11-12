عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركته أمه وسط القمامة.. تفاصيل صادمة بشأن العثور على رضيع بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طفل رضيع عمره لا يتجاوز اليوم الواحد، عثر عليه الأهالي وسط القمامة في حالة مزرية بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، الأمر الذي أثار شفقة الأهالي وغضبهم في نفس الوقت، بسبب أمه القاسية القلب التي تركته بهذه الحالة وسط القمامة يواجه المجهول.  

العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالقليوبية

تفاصيل الواقعة

عثر أحد الأشخاص بقرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، على طفل رضيع عمره يوم ملقى وسط القمامة في ساعة متأخرة ليلاً، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى طلبت تفريغ الكاميرات بالمنطقة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها. 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اس رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من أحد الأشخاص مقيم قرية باسوس دائرة المركز، بعثوره اثناء عودته لمنزله ليلاً على طفل رضيع ملقى وسط القمامة. 

 

وأشار المبلغ في بلاغه، إلى أنه أثناء سيره بالأقدام باتجاه منزله بالقرية بالقرب من ترعة بجوارها مقلب قمامة سمع صراخ طفل، وعندما عاد لمعرفة الصوت وجد الرضيع ملقى وسط القمامة وملفوف في بطانية وبجواره أكل، فقام بأخذه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القمامة العثور على طفل القليوبية أمن القليوبية تفاصيل صادمة طفل امه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

دعاء لأهل فلسطين أثناء المطر.. اللهم ارفع الحصار عن غزة و20 كلمة مستجابة

سحب رعدية وأمطار .. بيان عاجل لهيئة الأرصاد

مذكرات تعاون ونقاشات حول الأنظمة النيابية والقضائية.. تفاصيل زيارة النائب العام للمجر

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس|أخبار تهمك

مصر تفرض كلمتها بالمنطقة.. انفتاح سياسي على الجميع بعد سنوات من القطيعة

كارثة تواجه الاقتصاد الأمريكي.. ضربة جديدة تزيد من أوجاع الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

فيديو

سنسحب أرصدتنا البنكية.. أمريكيون يهددوا حكومتهم لتتوقف عن دعم إسرائيل| فيديو

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ