عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي بسبب مستوى لعب الفريق الأول لكرة القدم بمباراة الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الاهلي 

غضب جماهير الأهلي

انتقدت جماهير الأهلي أداء الفريق ضد الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الرابعة من الدوري المصري لقاء مؤجل.

كتب أحد جماهير الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس": "تحسوا أن الأهلي هو الجونة والجونة هو الأهلي، الجونة اللي بتهاجم عشان تحرز هدف ولاعبين الأهلي مش في الملعب"، فيما علق آخر: "مذيع ماتش الأهلي والجونة محبط والنبي مش ناقصين إحباط كفاية علينا موديست والشناوي، قاعد يقول التاريخ لوحده مش كفاية قصده إيه؟ لأ التاريخ هيفضل محفور أن الأهلي نادي كبير رغم أنف الجميع".

وانتقد آخر: "الأهلي بلا روح ولا طعم والجونة أخطر".

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرم المشاركين في ورش عمل التربية الفنية

مجدي عبد الغني يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن استبعاد كهربا من مباراة الجونة

أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

مباراة الاهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

الاهلي 

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب مواجهة الجونة اليوم، والتي انتهت بالتعادل 1-

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر قرر منح الفريق راحة سلبيه من التدريبات لمدة 5 أيام، والسفر إلى سويسرا لقضاء إجازته مع عائلته”.

ومن المقرر أن ينضم لاعبي الأهلي الدوليين إلى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل؛ استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

جماهير الأهلي غضب جماهير الأهلي النادي الأهلي الجونة أهداف مباراة الأهلي والجونة مباراة الأهلي والجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

24 مدينة لـ32 مليون نسمة بـ1.3 تريليون جنيه.. ماذا حققت الدولة بملف الإسكان؟

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

ماذا حدث في قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة منذ 2014 .. تفاصيل

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

وسط جماهيره| نادي إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

معاون الوزراء الأسبق: يحظر على شاغلي المناصب السياسية الاشتراك في الدعاية الانتخابية للرئاسة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

صحيفة: ملك بريطانيا سيروج لـ"خارطة طريق" اتفاقية سلام مستقبلية في قطاع غزة

معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق يكشف أهم ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة

الوضع كارثي.. تجدد القصف العنيف على مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ