كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي بسبب مستوى لعب الفريق الأول لكرة القدم بمباراة الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الاهلي

غضب جماهير الأهلي

انتقدت جماهير الأهلي أداء الفريق ضد الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الرابعة من الدوري المصري لقاء مؤجل.

كتب أحد جماهير الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس": "تحسوا أن الأهلي هو الجونة والجونة هو الأهلي، الجونة اللي بتهاجم عشان تحرز هدف ولاعبين الأهلي مش في الملعب"، فيما علق آخر: "مذيع ماتش الأهلي والجونة محبط والنبي مش ناقصين إحباط كفاية علينا موديست والشناوي، قاعد يقول التاريخ لوحده مش كفاية قصده إيه؟ لأ التاريخ هيفضل محفور أن الأهلي نادي كبير رغم أنف الجميع".

وانتقد آخر: "الأهلي بلا روح ولا طعم والجونة أخطر".

أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

مباراة الاهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

الاهلي

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام، عقب مواجهة الجونة اليوم، والتي انتهت بالتعادل 1-

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر قرر منح الفريق راحة سلبيه من التدريبات لمدة 5 أيام، والسفر إلى سويسرا لقضاء إجازته مع عائلته”.

ومن المقرر أن ينضم لاعبي الأهلي الدوليين إلى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل؛ استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.