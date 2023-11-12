جامعة القاهرة تصدر تعليمات مهمة قبل امتحانات الميدتيرم

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

وأوضح أن الكلية تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) لمرحلة البكالوريوس من يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر .



وأضاف عميد الكلية ، ستكون الامتحانات في موعد المحاضرات ، فيما عدا الفرقة الأولى سيكون لها جدول امتحانات سيتم الاعلان عنه لاحقا .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 22-27 أكتوبر 2023، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، التي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لمدينة الواحات البحرية استمرت 6 أيام، وشهدت مشاركة 50 عضوًا من الأساتذة المتخصصين من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والمركز القومي للسموم، والتمريض، والطب البيطري، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والزراعة، والدراسات العليا للتربية، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلي جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة للواحات البحرية بلغ 3417 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والمخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي والعظام، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والباطنة، والرمد، والأطفال، القلب والأوعية الدموية، والفم والأسنان، وتم تحويل 41 حالة لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات جامعة القاهرة.