عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. ختام منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات البطولة الدولية للسباحة "سيتي" المقامة حالياً بالعاصمة الإدارة الجديدة تحت إشراف اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى.

ونجح محمد يحيي يوسف عضو اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في وضع استراتيجية خاصة بهذا الحدث وعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء اللجان وشكل غرفة عمليات للبطولة مما ساهم في خروج الحدث بشكل مبهر وحصلت اللجنة المنظمة على إشادة من جميع الوفود المشاركة  بالبطولة واجمع رؤساء الوفود على نجاح مصر في استضافة البطولة وخروجها بشكل ابهر كل الدول التى حرصت على المشاركة في البطولة.

ومن المقرر ان تشهد منافسات اليوم الختامي للبطولة تتويج أكثر من سباح مصري بميداليات تضاف للميداليتين التى حققهما الثناني  أحمد حشاد الفائز بالميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ صدر خلال منافسات الكبار والسباحة ورد شان محمد الفائزة  بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات .

وشهدت  منافسات  ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتي" 
التى تستضيفها العاصمة الإدارة الجديدة مستويات عالية من جانب عدد كبير من لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 16 دولة وهم:
السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا  والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.
 

من جانبه أكد  عماد رمضان إمين صندوق اللجنة البارالمبية إن البطولة  تشهد منافسات قوية وصعب التكهن بمن سيتوج باللقب.
 

وأشار أمين صندوق اللجنة أن مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات اليوم .

ووجه عماد رمضان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه للرياضة المصرية بشكل عام والبارالمبية بشكل خاص مؤكداً ان دعم القيادة السياسية للرياضة سر التفوق والتتويج في العديد من الألعاب سواء الجماعية او الفردية.


وأضاف أمين صندوق اللجنة البارالمبية قائلا لابد أيضا أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم كل الألعاب ومنها ألعاب أصحاب الهمم ويمنحهم دعم كبير ويتابع كل ما يدور من أحداث ونشاط داخل اللجنة البارالمبية ولم يتردد لحظة في تقديم دعمه ومساندته للجنة البارالمبية.


وأخيرا أشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وكافة أعضاء مجلس الإدارة للمجهود الكبير الذي يقوم به الجميع من أجل استكمال النجاح والإنجازات التى بدأها مجلس إدارة اللجنة الحالي منذ توليهم المهمة وحصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حماس تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين جنوب غربي غزة

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

دعاء لأهل فلسطين أثناء المطر.. اللهم ارفع الحصار عن غزة و20 كلمة مستجابة

سحب رعدية وأمطار .. بيان عاجل لهيئة الأرصاد

مذكرات تعاون ونقاشات حول الأنظمة النيابية والقضائية.. تفاصيل زيارة النائب العام للمجر

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس|أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

فيديو

سنسحب أرصدتنا البنكية.. أمريكيون يهددون حكومتهم لتتوقف عن دعم إسرائيل| فيديو

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ