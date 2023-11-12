اليوم.. ختام منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بالعاصمة الإدارية

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات البطولة الدولية للسباحة "سيتي" المقامة حالياً بالعاصمة الإدارة الجديدة تحت إشراف اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى.

ونجح محمد يحيي يوسف عضو اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في وضع استراتيجية خاصة بهذا الحدث وعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء اللجان وشكل غرفة عمليات للبطولة مما ساهم في خروج الحدث بشكل مبهر وحصلت اللجنة المنظمة على إشادة من جميع الوفود المشاركة بالبطولة واجمع رؤساء الوفود على نجاح مصر في استضافة البطولة وخروجها بشكل ابهر كل الدول التى حرصت على المشاركة في البطولة.

ومن المقرر ان تشهد منافسات اليوم الختامي للبطولة تتويج أكثر من سباح مصري بميداليات تضاف للميداليتين التى حققهما الثناني أحمد حشاد الفائز بالميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ صدر خلال منافسات الكبار والسباحة ورد شان محمد الفائزة بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات .



وشهدت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية " سيتي"

التى تستضيفها العاصمة الإدارة الجديدة مستويات عالية من جانب عدد كبير من لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 16 دولة وهم:

السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.



من جانبه أكد عماد رمضان إمين صندوق اللجنة البارالمبية إن البطولة تشهد منافسات قوية وصعب التكهن بمن سيتوج باللقب.



وأشار أمين صندوق اللجنة أن مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات اليوم .

ووجه عماد رمضان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه للرياضة المصرية بشكل عام والبارالمبية بشكل خاص مؤكداً ان دعم القيادة السياسية للرياضة سر التفوق والتتويج في العديد من الألعاب سواء الجماعية او الفردية.



وأضاف أمين صندوق اللجنة البارالمبية قائلا لابد أيضا أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم كل الألعاب ومنها ألعاب أصحاب الهمم ويمنحهم دعم كبير ويتابع كل ما يدور من أحداث ونشاط داخل اللجنة البارالمبية ولم يتردد لحظة في تقديم دعمه ومساندته للجنة البارالمبية.



وأخيرا أشكر الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وكافة أعضاء مجلس الإدارة للمجهود الكبير الذي يقوم به الجميع من أجل استكمال النجاح والإنجازات التى بدأها مجلس إدارة اللجنة الحالي منذ توليهم المهمة وحصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.