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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد الهادي القصبي زعيما للأغلبية بحزب مستقبل وطن بدور الانعقاد الرابع للنواب

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من حزب مستقبل وطن، باختيار الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختيار الأحزاب لممثليها أمام المجلس، حيث تنص المادة 105 على: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مستقبل وطن زعيم الاغلبية عبد الهادى القصبى مجلس النواب البرلمان

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