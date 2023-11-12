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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد وضع لافتة عاش هنا.. تعرف على مسيرة نبيل درويش

نبيل درويش
نبيل درويش

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة،  اسم الفنان نبيل درويش، ضمن مشروع "عاش هنا"، وتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في 77 طريق سقارة السياحي - المريوطية - الجيزة.

وأطلقت وزارة الثقافة المشروع ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

 

ولد نبيل درويش في مركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف 1962، دكتوراه من كلية الفنون التطبيقية فى الخزف 1981، وتدرج فى وظائف التدريس فى الجامعة إلى أن أصبح رئيسا لقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية.

مثل مصر في معرض فينيسيا الدولى للخزف 1971، وفي بينالى باريس في نفس العام، كما تم اختياره مستشارا دوليا فى الاحتفال العالمي بفن الخزف عام 2000، وأسهم بفعالية في مجال فن الخزف ونظرياته.

يعد الفنان نبيل درويش، واحداً من أهم فناني الخزف في مصر، فهو إلى جانب أعماله المتميزة حصل على جوائز عدة وشارك في كثير من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء العالم وحتى رحيله كان أستاذاً في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

ويهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. 

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد ابو سعده الفنان نبيل درويش مشروع عاش هنا وزارة الثقافة

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