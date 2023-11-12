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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: دول خارجية تطلب الاستعانة بالخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات

صدى البلد

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه من المقرر الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بتخطيط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية خلال شهر، حيث تقدمت أكبر 4 مكاتب استشارية عالمية للمنافسة على تخطيط المرحلة الثانية.


وأوضح في كلمته خلال مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن تجربة التطوير العقاري في مصر تجربة غنية، وأصبح هناك خبرات قوية لدى شركات القطاع الخاص بما يمكنها من التوجه للخارج ونقل هذه الخبرات إلى دول أخرى، وهناك طلب على مستوى الجودة الذي أصبح معروفا عن الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة.


وأشار إلى أن هناك سوقا واعدا وضخما في الخارج، والتوجه الخارجي يتطلب التنسيق بين الشركات المصرية وتحقيق التكامل فيما بينها والتعاون لنتمكن من الحصول على أكبر حجم من المشروعات الخارجية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية كانت حلما أصبح حقيقة وأصبح هناك عائلات كاملة تعيش في العاصمة الإدارية، وهو ما يعكس وجود حياة بالفعل في العاصمة الإدارية.


وكشف عن تقدم شركة العاصمة الإدارية للحصول على جائزة دولية وسيتم الإعلان عن هذه الجائزة خلال هذا الأسبوع، حيث تقلصت المنافسة مع جهات أخرى تتنافس على هذه الجائزة، لافتا إلى أن هناك دولا متعددة تطلب الاستعانة بالخبرات المصرية التي تم اكتسابها في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع اتفاقيات مع عدة دول لتبادل الخبرات التي تم اكتسابها في العاصمة الادارية.

العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مؤتمر التطوير العقاري السابع التطوير العقارى

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