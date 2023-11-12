كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 12-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وهبط سعر الذهب عالميا، إلى 1938 دولار للاوقية .

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واستمرت التدفقات المالية في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى 1938 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز الـ 2000 دولار بداية الشهر الجاري

أما الدولار فشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.